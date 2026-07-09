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Политика

Захарова отреагировала на задержание продюсера RT в Великобритании

Захарова поинтересовалась, почему в Британии никогда не задерживали Зеленского
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в Великобритании продюсера телеканала RT Джеймса Скотта. Дипломат опубликовала пост о произошедшем в своем Telegram-канале.

На фоне случившегося она задалась вопросом, почему в Соединенном королевстве ни разу не задерживали украинского лидера Владимира Зеленского. Захарова обратила внимание, что глава государства отдает приказы наносить удары по гражданским лицам и объектам социальной инфраструктуры, при этом даже не скрывает своих действий.

«Его неонацистские головорезы похищают, пытают <...> пленных, как военных, так и гражданских», — добавила дипломат.

9 июля телеканал RT сообщил, что Джеймс Скотт был задержан британскими правоохранителями в аэропорту Манчестера. Мужчину обвинили в терроризме и допрашивали в течение 2,5 часа. Позднее полицейские отпустили продюсера, так и не предъявив ему официальных обвинений. Сам Скотт рассказал, что на допросе ему задавали вопросы об РФ и его политических взглядах. Кроме того, полицейские забрали у мужчины всю технику.

Ранее в Польше осудили супругов-россиян, признав их виновными в осуществлении деятельности в интересах РФ.

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