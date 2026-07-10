Путин сменил посла в Катаре и на Сейшелах

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла России в Катаре, назначив на этот пост бывшего посла РФ на Сейшельских Островах Артема Кожина. Соответвующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Кожина на его посту в свою очередь сменил Кирилл Соколов-Щербачев, ранее возглавлявший консульский отдел посольства РФ в Лондоне.

Кожин — бывший замглавы департамента печати и информации МИД, владеющий английским и арабским языками и работавший в том числе в российском посольстве в Великобритании, — последние пять лет провел на Сейшелах.

Арабист Дмитрий Догадкин, один из наиболее опытных специалистов по региону, находится на дипломатической службе с 1990 года, с 2005‑го работает в загранучреждениях МИД России.

В конце июня глава государства назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

Ранее Путин назначил Игоря Беляева новым послом России в Марокко.