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Политика

Суд на Украине принял иск УПЦ против правительства страны

Киевский суд начал рассмотрение иска УПЦ против правительства Украины
Национальная полиция Украины

Киевский окружной административный суд начал рассмотрение иска, поданного Киевской митрополией Украинской православной церкви (УПЦ) против кабинета министров Украины. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман в своем Telegram-канале.

Он отметил, что первое подготовительное заседание назначено на 27 августа в 13:00.

«В данном иске оспариваются несколько постановлений кабинета министров Украины, которые, по нашему мнению, привели к незаконному созданию Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Эта служба, как мы считаем, оказывает давление на Украинскую православную церковь», — говорится в посте юриста.

Также Чекман добавил, что 22 июля в Шестом апелляционном административном суде будет рассмотрен иск Государственной службы Украины по этнополитике (ГСУЭСС) и свободе совести к УПЦ, в котором она требует прекратить деятельность Киевской митрополии УПЦ и передать ее имущество в государственную собственность.

В августе 2025 года ГСУЭСС вынесла официальное решение о том, что УПЦ аффилирована с Русской Православной Церковью. До этого митрополит Онуфрий заявлял, что УПЦ отказалась представить доказательства разрыва с РПЦ.

Ранее власти Киева потребовали снести храм канонической УПЦ.

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