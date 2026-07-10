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Политика

Политолог высказался об усмирении львовских бунтовщиков

Политолог Лизан: все участники бунта во Львове будут на учете ТЦК
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Политолог Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал бунт против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) во Львове и последующий его разгон. По мнению эксперта, каждого участника протеста спецслужбы Украины «взяли на карандаш», и они будут направлены в зону боевых действий, как только достигнут 25-летнего возраста.

«Извинения участников бунта после поимки и давления со стороны силовиков — это пока единственно возможный сценарий развития таких локальных акций неповиновения на Украине. Власти показали силу, мятежники согласились, по крайней мере — на словах», — констатировал Лизан.

Он также отметил, что каждый из «правоверных майдановцев» сам не хочет идти на фронт. При этом все они по-прежнему намерены «победить Россию».

Бунт против ТЦК произошел во Львове вечером 8 июля. Причиной послужила попытка сотрудников военного комиссариата насильно мобилизовать молодого человека. По данным издания «Страна.ua», представители центра комплектования схватили и избили парня. Тогда очевидцы окружили служебную машину и начали ее раскачивать. В конце концов им удалось перевернуть транспортное средство. Как сообщили в офисе генерального прокурора Украины, в стихийной акции протеста приняли участие около 200 человек.

Ранее Зеленский признал негативное отношение украинцев к ВСУ.

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