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Политика

На Украине подвели итоги саммита НАТО в Анкаре

Нардеп Чернев: Украина превратилась из просителя в донора безопасности для НАТО
Virginia Mayo/AP

Украина из просителя превратилась в донора безопасности для НАТО и важным региональным игроком. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев.

По его словам, прошедший в Анкаре саммит Североатлантического альянса зафиксировал изменения, которые произошли в ситуации с безопасностью в Европе.

«Украина стала донором безопасности, важным региональным игроком, и это было зафиксировано. Мы также получили обещанный пакет помощи, который является инвестицией НАТО в его безопасность. Приятным сюрпризом стало изменение позиции Трампа и его готовность дать разрешение на производство ракет Patriot для Украины», — сказал Чернев.

По его словам, Украина получила признание не как просителя, а как донора безопасности трансатлантического сообщества, что означает признание Украины весомым региональным игроком.

8 июля в Анкаре завершился второй и последний день саммита НАТО. По итогам двух дней была принята общая декларация, в которой Россию признали «долгосрочной» угрозой альянсу.

На саммите лидеры стран НАТО договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году и как минимум столько же в 2027 году.

Ранее в Госдуме заявили о нескрываемой подготовке Запада к войне с Россией.

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