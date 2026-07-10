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Политика

«Ничего критического»: в России оценили запрет Казахстана на въезд авто из России

Политолог Мендкович объяснил запрет на въезд автомобилей из России в Казахстан
«Газета.Ru»

Казахстан ввел запрет на въезд российских автомобилей, так как власти опасаются ухудшения социальной ситуации из-за колебаний цен на бензин. В этом решении нет ничего «сверхъестественного», особенно с учетом того, что республика в данный момент переживает непростые времена из-за ошибок в экономической политике, заявил руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что обычно такие ограничения вводятся в двустороннем формате. Кроме того, на практике часто одна из сторон может ввести временные ограничения в связи с экстренной необходимостью, однако в будущем эти вопросы, как правило, согласовываются с партнёрами по рынку.

Подобные запреты уже вводились не раз на протяжении истории Евразийского союза, поэтому в них нет ничего удивительного, считает эксперт.

«Казахстан беспокоится, что колебания цены и предложения на внутреннем рынке на горюче-смазочные материалы может усугубить и без того сложную социальную ситуацию в стране, — пояснил Мендкович. — Казахстан сейчас переживает не лучшие времена из-за ошибок экономической политики и слишком тесного сотрудничества с западными корпорациями».

В то же время политолог отметил, что такие шаги могли быть лучше продуманы. Кроме того, их стоило согласовать с Москвой и другими членами по ЕАЭС. Однако в любом случае решение властей республики нельзя счесть «чем-то критическим», заключил специалист.

Напомним, 8 июля Казахстан ввел ограничения на въезд и выезд автомобильного транспорта для предотвращения нелегального вывоза топлива и ГСМ. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать не чаще раза в сутки. Ограничения действуют еще с конца мая, а с начала июня усилены после поручения премьера Олжаса Бектенова. В России тем временем продолжается введение мер по улучшению снабжения топливом: так, в Нижегородской области с 9 июля бензин будут продавать по четным и нечетным автомобильным номерам. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция Казахстана усилила посты на границе для пресечения попыток контрабанды топлива.

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