Полиция Казахстана усилила посты на границе для пресечения попыток контрабанды топлива

Казахстанские полицейские активизировали работу на государственной границе для пресечения нелегального вывоза горюче-смазочных материалов. Как сообщает МВД Казахстана, организованы 59 специализированных постов вблизи автомобильных пунктов пропуска, где сотрудники совместно с другими госорганами проводят осмотр транспорта.

С начала года уже выявлено 255 фактов эксплуатации машин с незаконно установленными дополнительными топливными баками. Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 КоАП РК. Среди оштрафованных — 195 иностранных граждан и 60 казахстанцев. После демонтажа нелегального оборудования автомобили вернули владельцам.

В МВД подчеркивают, что работа по выявлению и пресечению таких нарушений продолжается, и призывают перевозчиков не нарушать закон, напоминая о неотвратимости наказания.

4 июля Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее сообщалось, что в Орловской области вводят новый порядок продажи топлива.