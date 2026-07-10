В зале заседаний правительства Чехии обнаружили прослушку

В зале заседаний правительства Чехии обнаружили записывающее устройство. Об этом сообщил новостной портал Seznam.

По информации издания, о находке не уведомили ни полицию, ни спецслужбы.

Факт обнаружения устройства подтвердила пресс-секретарь правительства Карла Мрачкова. По ее словам, инцидент не представлял угрозы безопасности, несмотря на то что в этом помещении проходят обсуждения, в том числе по вопросам, содержащим секретную информацию. Она предположила, что устройство было кем-то случайно утеряно и владелец за ним не вернулся.

Мрачкова пояснила, что гаджет обнаружили во время плановой уборки. По ее словам, устройство находилось в выключенном состоянии и не было спрятано. В тот день в зале прошло несколько встреч, поэтому установить, кто именно и когда оставил его, не удалось.

Как уточняет Seznam, записывающее устройство размером с банковскую карту было нашли еще 22 января этого года. По данным портала, речь идет о гаджете китайского производства американской компании Plaud, который способен записывать разговоры, автоматически отправлять аудиофайлы на интернет-серверы и преобразовывать речь в текст с помощью технологий искусственного интеллекта.

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