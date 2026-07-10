Вооруженным силам Украины не удастся сдержать наступление ВС РФ на широком участке фронта. Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Эксперт заявил, что «русские наступают в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске» с превосходством в артиллерии, планирующих бомбах, а также бронетехнике и танках. По его словам, ВС РФ обладают решающим превосходством на всех направлениях.

У армии Украины, в свою очередь, не хватает ресурсов и резервов для противостояния с ВС РФ. Кроме того, в рядах ВСУ «просто не хватает людей», указал экс-аналитик ЦРУ.

«Поэтому Россия будет продолжать давить, давить и все быстрее продвигаться. Украинцам придется спешно перебрасывать подкрепления с одного участка на другой. И в итоге они не выдержат. Все рухнет», — сказал Джонсон.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что восстановление территориальной целостности России и создание буферных зон в ряде областей Украины являются главными задачами ВС РФ. Речь идет о формировании «буферных зон мира» в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Военный допустил, что туда же войдут Днепропетровская и Николаевская области.

Ранее Сырский раскрыл планы ВС РФ на две области Украины.