На Украине суд принял решение по санкциям против Порошенко

Суд на Украине оставил в силе решения Зеленского о санкциях против Порошенко

Верховный суд Украины отказался снять санкции с бывшего президента страны Петра Порошенко, которые ввел против него действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Сам Порошенко, подававший иск, на заседании суда заявил, что почти половина представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), голосовавших за санкции против него, находятся под следствием, пребывают за пределами страны или являются фигурантами скандального дела о коррупции бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича.

В феврале 2025 года Зеленский ввел в отношении Порошенко бессрочные санкции. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Санкции также ввели против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), предпринимателя Константина Жеваго и экс-совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.

Ранее украинский суд разрешил Порошенко ездить в зарубежные командировки.