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Политика

В МИД заявили, что Россия не оставит без ответа помощь НАТО Украине

МИД: Россия решительно ответит на агрессивные действия Киева и НАТО в свой адрес
Владимир Вятки/РИА Новости

Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес, ответ будет решительным и сокрушительным для инициаторов таких действий. Об этом заявили газете «Известия» в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя помощь НАТО Украине.

В министерстве предупредили, что «подобные авантюрные замыслы» противников России и их реализация будут иметь далекоидущие последствия.

Также в МИД РФ подчеркнули, что Москва оставляет за собой право отвечать на угрозы всеми имеющимися силами и средствами.

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее Захарова назвала несбыточными надежды Зеленского на помощь от НАТО.

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