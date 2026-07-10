Unherd: российские войска приближаются к освобождению всего Донбасса

Вооруженные силы (ВС) России неизменно приближаются к освобождению всей территории Донбасса. Об этом пишет британское издание Unherd.

Автор статьи отмечает, что экономика России находится в лучшем положении по сравнению с экономиками многих стран Европейского союза.

«Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса», — говорится в статье.

В начале июля российские войска взяли под контроль Константиновку в Донецкой народной республике. Этот город был одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Киевом Краматорску и Славянску, которые планируют освободить ВС РФ.

При этом авторы публикации подчеркивают, что Украина не только терпит поражения на поле боя, но и испытывает значительные трудности в тылу и даже за границей.

По словам обозревателя, если требуются дополнительные доказательства того, что дела у Украины идут плохо, достаточно обратить внимание на «политику бусификации» — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт.

Ранее эксперты оценили взятие Константиновки как один шаг до освобождения всего Донбасса.