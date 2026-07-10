Правительство Швеции устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов.

Так, Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass — Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. Министр утверждает, что это решение показывает «решительный отказ от колониального наследия России», которая пытается «стереть украинскую культуру и идентичность».

Захарова отметила, что на Западе уже много лет пытаются заменить традиционные топонимы в разных европейских языках на «киевскорежимный новояз». В этом, по ее словам, Киеву и его союзникам активно помогают СМИ, IT-корпорации и цифровые площадки, в том числе Google и «Википедия».

Швеция не хочет напоминать о «колониальном наследии России», но при этом сама забывает о том, что 300-400 лет назад сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы, напомнила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова ответила шведскому политику, заявившей о способности ЕС «разбомбить» РФ.