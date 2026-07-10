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Политика

Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией, который упростит получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Проект предусматривает возможность оформления разрешения на временное или постоянное проживание на основании гражданства Белоруссии или России, а также уменьшает срок рассмотрения документов на постоянное проживание с трех до двух месяцев.

Кроме того, документ увеличивает количество белорусских документов, по которым можно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на российской территории. Так, белорусы смогут воспользоваться биометрическим паспортом, биометрическим дипломатическим паспортом, биометрическим служебным паспортом, идентификационной картой.

Провести переговоры с российской стороной и подписать протокол Лукашенко поручил министерству иностранных дел Белоруссии.

Ранее Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов в 5-12 раз.

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