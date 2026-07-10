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Политика

Постпред РФ рассказал, нарушают ли режим нераспространения поставки урана Украине

Ульянов назвал обязательным контроль МАГАТЭ поставок британского урана Киеву
Shutterstock

Поставки урана из Великобритании на Украину должны проходить под контролем МАГАТЭ. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

16 июня в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера сообщили, что Лондон будет снабжать Киев ядерным топливом. В рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

Ульянов рассказал, что такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии международного агентства по атомной энергии.

«Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются, при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность, предусмотренную уставом агентства», — сказал дипломат.

К данному моменту не было инцидентов, которые позволили бы усомниться в достаточности существующих механизмов гарантий агентства, добавил он.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ проверит британское ядерное топливо на украинских АЭС.

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