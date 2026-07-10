Постпред РФ рассказал, нарушают ли режим нераспространения поставки урана Украине

Поставки урана из Великобритании на Украину должны проходить под контролем МАГАТЭ. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

16 июня в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера сообщили, что Лондон будет снабжать Киев ядерным топливом. В рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

Ульянов рассказал, что такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии международного агентства по атомной энергии.

«Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются, при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность, предусмотренную уставом агентства», — сказал дипломат.

К данному моменту не было инцидентов, которые позволили бы усомниться в достаточности существующих механизмов гарантий агентства, добавил он.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ проверит британское ядерное топливо на украинских АЭС.