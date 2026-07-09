В Европе считают, что конфликт вокруг Ирана раскалывает НАТО

Конфликт вокруг Ирана усиливает разногласия внутри НАТО, так как многие европейские союзники не готовы поддерживать возможное военное вовлечение альянса на стороне США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

По словам собеседника агентства, члены НАТО предпочитают дипломатический подход в вопросе урегулирования конфликта в Иране. Источник подчеркнул, что для Великобритании, Польши и стран Балтии российско-украинский конфликт остается более важным и приоритетным.

«Американо-иранский конфликт разделяет НАТО, поскольку многие европейские члены альянса отказываются вступать в конфронтацию с Ираном и напрямую поддерживать американские военные операции в районе Ормузского пролива, предпочитая дипломатический подход. Для ряда европейских членов НАТО, прежде всего Великобритании, Польши и стран Балтии, российско-украинский конфликт остается более важным и приоритетным», - сказал собеседник агентства.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума.