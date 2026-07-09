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Политика

США и Ватикан обсудили Украину

Госдеп: США и Ватикан обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Глава Госдепартамента США Марко Рубио и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что Рубио и Паролин «обсудили усилия, направленные на прекращение войны путем переговоров между Россией и Украиной».

9 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утверждения президента США Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре могут приблизить завершение украинского конфликта. По его словам, в администрации Белого дома заблуждаются насчет того, что путем эскалации и военного давления можно выйти на мирный трек урегулирования.

Также Песков подчеркнул, что дальнейшая эскалация может продлить специальную военную операцию на Украине. Вместе с тем он отметил, что России придется в какой-то момент увеличить зону безопасности, сделать большую буферную зону.

Ранее в США заявили об «окончании» конфликта на Украине.

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