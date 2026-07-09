Трампа обвинили в повторении ошибки Байдена по Украине

Президент США Дональд Трамп повторяет ошибку своего предшественника Джо Байдена, поскольку упускает шанс на урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель Эндрю Дэй в статье для журнала The American Conservative.

«Трамп, по всей видимости, повторяет серьезную ошибку, допущенную его предшественником», — отметил журналист.

Он напомнил, что Байден осенью 2022 года не прислушался к совету занимавшего в то время пост главы комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который рекомендовал активно добиваться дипломатического урегулирования. Он предсказал ухудшение положения Украины на поле боя. Но Байден не послушал его и решил последовать совету других своих помощников, которые высказывались против переговоров, указал Дэй. В публикации подчеркивается, что в итоге Милли оказался прав.

Обозреватель считает, что сейчас у Белого дома возник благоприятный момент, чтобы взять инициативу на себя в дипломатической сфере. Однако Трамп, по мнению автора статьи, не предпринимает необходимых шагов с целью урегулирования конфликта на Украине.

До этого политолог Александр Перенджиев допустил, что США в скором времени будут заниматься урегулированием на Украине только на словах. По его мнению, этот вопрос будет иметь для Вашингтона все больше и больше второстепенный характер, а на первый план выйдет Ближний Восток.

Ранее президент США допустил визит на Украину.