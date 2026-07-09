В России предсказали изменение роли США в урегулировании на Украине

США будут заниматься урегулированием конфликта на Украине только на словах. Такое мнение выразил военный политолог и доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру».

«Они будут на словах заниматься урегулированием конфликта на Украине. И, как всегда, это будет иметь для США все больше и больше второстепенный характер», — отметил эксперт, рассуждая на тему участия Вашингтона в качестве посредника в мирных переговорах.

По мнению политолога, на первый план у США выйдут вопросы, связанные с Ближним Востоком, потому как на Украине в основном воюют украинцы и европейцы, а американцы непосредственно терпят удары от Ирана по своим базам.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон не ставит никаких крайних сроков относительно урегулирования конфликта на Украине. При этом он допустил, что Украина и Россия рано или поздно подпишут мирную сделку. Американский лидер отметил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта был достигнут «большой прогресс».

Ранее президент США допустил визит на Украину.