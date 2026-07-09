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Политика

И.о. постпреда России при ООН заявила, что режим Зеленского «играет с огнем»

Евстигнеева: режим Зеленского продолжает играть с огнем
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что режим украинского лидера Владимира Зеленского продолжает «играть с огнем», не осознавая возможные серьезные последствия своих действий. Об этом пишет ТАСС.

Евстигнеева добавила, что Зеленский наносит удары по российской инфраструктуре в погоне за очередным траншем западной помощи.

«В погоне за очередным траншем Зеленский продает Западу удары по российской инфраструктуре как этот мнимый перелом», — указала она.

По словам Евстигнеевой, Россия продолжит работу над выполнением задач специальной военной операции. Нет причин для отказа от этих планов, подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что Запад сыграл ключевую роль в превращении Украины в арену противостояния с Россией. Западные страны активно поддерживали киевские власти, предоставляя им вооружение для ведения конфликта с Россией. Евстигнеева подчеркнула, что западные спонсоры не обращают внимания на количество жертв, включая мирное население, как в России, так и на Украине.

Ранее Захарова объяснила отсутствие Небензи на заседании ООН.

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