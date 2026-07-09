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Политика

Путин раскритиковал решения европейских арбитражей по компаниям России

Путин назвал решения Лондонского и Стокгольмского арбитражей неправовыми
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил обеспокоенность неправомерными решениями, принимаемыми лондонским и стокгольмским арбитражами в отношении российских коммерческих организаций. Об этом он заявил на встрече с председателем Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергеем Катыриным, пишет РИА Новости.

В ходе беседы Сергей Катырин поднял тему международных коммерческих споров, указав на то, что деятельность арбитражей в Лондоне и Стокгольме, по его мнению, наносит ущерб российскому бизнесу. В ответ на это Владимир Путин констатировал: «принимают неправовые решения». Глава ТПП, в свою очередь, согласился с мнением президента, отметив, что эти решения носят «политически мотивированный» характер.

Помимо арбитражных вопросов, на встрече обсуждалась и проблематика противодействия коррупции. Президент Путин поинтересовался у Сергея Катырина о работе ТПП в этой области.

До этого Госдума выполнила поручение Путина, приняв в окончательном чтении закон, который до 2030 года позволяет малому бизнесу с доходом до 20 млн рублей оставаться на упрощенном налогообложении и не платить НДС.

Ранее в США допустили сотрудничество с бизнесом России.

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