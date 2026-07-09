Депутат призвал «подрывать и захватывать» танкеры Украины, США и Европы

России нужно перестать «миндальничать» с Западом и Украиной на фоне атак на российские танкеры и сухогрузы. Необходимо действовать зеркально — «подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Украина особо гордится тем, что нападает на российские безоружные суда. Причем, делает это не только у себя под боком, в Азовском и Черном морях. Не так давно атакован был, к примеру, газовоз в Средиземноморье. Поэтому единственный способ их обезопасить – вооружить. Пусть этой будет хотя бы один крупнокалиберный пулемет, но, если установить круглосуточное дежурство, он может спасти и от ударов нескольких безэкипажных катеров – их нужно просто вовремя расстрелять на подходе. И, кроме того, от пиратского захвата, которые практикуют в последнее время страны НАТО. Не думаю, что эстонские военные моряки отважились бы высадиться на борт, если бы знали, что их может встретить плотный пулеметный огонь. И, в конце концов, нужно перестать миндальничать, и в ответ точно так же подрывать и захватывать украинские, европейские и американские суда. Подбит один танкер – получите в ответ два торпедированных сухогруза. Только тогда такая практика сойдет на нет», — сказал парламентарий.

ВСУ 9 июля вновь атаковали беспилотниками два танкера в Таганрогском заливе. По данным властей Ростовской области, суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы. Также ночью под ударом оказались Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте, сообщили главы регионов. Что известно о последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пожар на Ставрополье после атаки БПЛА дошел до резервуаров с горючими материалами.