Трамп вспомнил о перепалке с Зеленским в Белом доме

Трамп оценил отношения с Зеленским после скандала перед СМИ в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента публичной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в феврале прошлого года их отношения улучшились. Об этом политик сказал в ходе встречи с коллегой в Анкаре, трансляция доступна на YouTube.

«Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что сегодня у Украины есть большой потенциал.

28 февраля 2025 года во время беседы в Белом доме в присутствии СМИ между Трампом и Зеленским возникла словесная перепалка, в ходе которой американский лидер обвинил коллегу в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. На встрече также присутствовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который заявил Зеленскому, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву помощь. Пресс-конференция по итогам переговоров была отменена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский объяснил перепалку с Трампом «защитой достоинства Украины».