Эксперт оценил решение Трампа передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также о «закрытии неба» над Украиной, — не более чем очередное колебание маятника, который движется то к украинской, то к российской стороне. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ, американист Егор Торопов.

По его словам, высказывания главы Белого дома вряд ли возымеют долгосрочного эффекта. Более того, можно ожидать очередного поворота Трампа в сторону России.

Он также отметил, что саммит НАТО подтвердил полное прекращение Вашингтоном безвозмездной помощи Киеву. Однако политолог признает, что Европа смогла полностью заместить поддержку, которую США оказывали Украине при бывшем президенте Джо Байдене.

«У Европы есть и политическая воля, и экономические ресурсы для дальнейшей поддержки Киева на протяжении, как минимум, последующих нескольких лет. Причем данная поддержка будет компенсировать как значительную часть внутригосударственных расходов Украины, так и большую часть их военных расходов и поставок оружия», — сказал Торопов.

Накануне Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Издание Responsible Statecraft при этом пишет, что Украина вряд ли сможет построить систему ПВО Patriot вовремя, чтобы это хоть как-то повлияло на ход конфликта с Россией. Такой шаг, по мнению автора статьи, заметно не сократит дефицит украинской ПВО, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Ранее на Западе оценили возможность Украины производить ракеты для Patriot.