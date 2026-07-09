Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт оценил решение Трампа передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot

Политолог Торопов: США вряд ли разрешат Киеву производить системы Patriot
Jonathan Ernst/Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также о «закрытии неба» над Украиной, — не более чем очередное колебание маятника, который движется то к украинской, то к российской стороне. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ, американист Егор Торопов.

По его словам, высказывания главы Белого дома вряд ли возымеют долгосрочного эффекта. Более того, можно ожидать очередного поворота Трампа в сторону России.

Он также отметил, что саммит НАТО подтвердил полное прекращение Вашингтоном безвозмездной помощи Киеву. Однако политолог признает, что Европа смогла полностью заместить поддержку, которую США оказывали Украине при бывшем президенте Джо Байдене.

«У Европы есть и политическая воля, и экономические ресурсы для дальнейшей поддержки Киева на протяжении, как минимум, последующих нескольких лет. Причем данная поддержка будет компенсировать как значительную часть внутригосударственных расходов Украины, так и большую часть их военных расходов и поставок оружия», — сказал Торопов.

Накануне Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Издание Responsible Statecraft при этом пишет, что Украина вряд ли сможет построить систему ПВО Patriot вовремя, чтобы это хоть как-то повлияло на ход конфликта с Россией. Такой шаг, по мнению автора статьи, заметно не сократит дефицит украинской ПВО, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Ранее на Западе оценили возможность Украины производить ракеты для Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!