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Политика

Володин пригласил иностранных наблюдателей на выборы в Госдуму

Володин пригласил зарубежных коллег участвовать в наблюдении за выборами в ГД
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил зарубежные парламенты и международные парламентские структуры принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах в ГД. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Соответствующие письма адресованы Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ (МПА СНГ), Панафриканскому парламенту (ПАП) и Африканскому парламентскому союзу (АПС), Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН), Латиноамерикано-Карибскому парламенту (ПАРЛАТИНО), а также Межпарламентской ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА).

Кроме того, Володин пригласил в качестве наблюдателей парламентариев из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ, БРИКС и национальных парламентов ряда других дружественных государств.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.

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