В Совфеде предупредили о негативных последствиях для РФ при закрытии неба над Украиной

Закрытие воздушного пространства над Украиной может привести к расширению конфликта, создавать угрозу для России с самыми негативными последствиями для агрессоров. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Владимир Джабаров.

Европейские лидеры считают, что при таких условиях Украина сможет атаковать объекты на территории России, тогда как российские ракеты будут уничтожаться еще на подлете, написал парламентарий.

Сенатор предположил, что президент США Дональд Трамп мог сделать заявление о возможном закрытии украинского неба под влиянием обстановки, которая была на саммите НАТО в Анкаре.

«Если Трампу не понятно, я думаю, военные ему быстро объяснят, что это будет не война между Украиной и Россией. Это будет война с использованием самого опасного вида оружия», — заключил Джабаров.

8 июля в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут работать над гарантиями безопасности для республики. В частности, он допустил, что Вашингтон может ввести бесполетную зону над этой страной. Дискуссии об этом шаге ведутся еще с 2022 года, однако ранее НАТО последовательно отказывалось от таких мер. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что заявление Трампа о закрытии воздушного пространства Украины — новое.