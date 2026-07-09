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Политика

В Госдуме обозначили реакцию России на заявление Трампа о лицензиях для Patriot Украине

Депутат Чепа: реакция России на лицензию для Patriot Украине будет отрицательной
Yves Herman/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении передать Украине лицензию на производство ракет Patriot является неправильным шагом, реакция Москвы отрицательна. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Реакция Москвы отрицательная, это мы хорошо понимаем. Для того, чтобы организовать производство таких ракет,  Украине потребуется значительное количество времени, сил и ресурсов, чего на Украине нет. Украина это не сможет сделать, даже если ей позволить... Это никак не повлияет на ход [боевых] действий, но сам шаг этот со стороны Трампа неправильный», — сказал парламентарий.

Накануне Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Издание Responsible Statecraft пишет, что Украина вряд ли сможет построить систему ПВО Patriot вовремя, чтобы это хоть как-то повлияло на ход конфликта с Россией. Такой шаг, по мнению автора статьи, не сократит заметно дефицит украинской ПВО, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского.

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