Пашинян заверил в искренности встречи с Мишустиным в России

Пашинян: провел с Мишустиным искреннюю и дружескую встречу в Екатеринбурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что провел с премьре-министром России Михаилом Мишустиным искреннюю и дружескую встречу в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«С российским коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей», — сказал политик представителям СМИ.

При этом премьер не стал раскрывать детали договоренностей, попросил ожидать их реализации.

Пашинян 6 июля впервые посетил Россию после парламентских выборов в Армении, состоявшихся в июне. В ходе переговоров с Мишустиным он заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр РФ, в свою очередь, выразил надежду, что новое правительство республики обеспечит поступательное развитие двусторонних отношений.

Ранее эксперт обратил внимание на важный нюанс, касающийся визита Пашиняна в Россию.