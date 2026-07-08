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Политика

Эксперт обратил внимание на важный нюанс, касающийся визита Пашиняна в РФ

Политолог Ухов: Пашинян неслучайно вел переговоры с Мишустиным
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Политолог Илья Ухов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ. Он обратил внимание, что переговоры проходили не на высшем уровне: политик беседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. По мнению эксперта, это нельзя назвать случайностью.

«Вроде бы он встречается с председателем кабмина, но тем не менее это понижение уровня представительства», — сказал Ухов.

Москва тем самым демонстрирует свое отношение к нынешней политике Еревана, считает он. При этом, по его словам, несмотря на заявления армянских властей о диверсификации внешних связей, экономическая зависимость республики от российского рынка остается крайне высокой.

На этом фоне отсутствие договоренностей по вопросам торговли и энергетики выглядит особенно чувствительным для армянской стороны, добавил политолог.

Пашинян впервые посетил Россию после парламентских выборов в Армении, состоявшихся в июне. В ходе переговоров с Мишустиным он заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр РФ, в свою очередь, выразил надежду, что новое правительство республики обеспечит поступательное развитие двусторонних отношений.

Ранее Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор.

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