Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме пообещали «стереть с лица земли» Эстонию в случае агрессии против России

Депутат Колесник предостерег Эстонию от агрессивных актов в сторону России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Решение Эстонии начать закупку дронов и дальнобойного оружия у Украины говорит о «суицидальных наклонностях» Таллина. В случае агрессивных шагов Эстонии в отношении России она будет «стерта с лица земли». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Видимо, у них суицидальные настроения. Они не понимают, что рисуют на себе прелести прицела. Если со стороны Эстонии будет произведен хоть какой-то агрессивный акт в сторону России, Эстонию просто сотрут с лица земли, они должны это понимать», — подчеркнул парламентарий.

В случае использования Таллином закупленного у Киева оружия, добавил Колесник, России придется принимать контрмеры. В качестве контрмер может быть применено «любое оружие», напомнил депутат.

«Непонятно зачем они эту агрессивную риторику веду. У нас, собственно, до недавнего времени с ними разногласий не было», — сказал Колесник.

9 июля издание Euractiv со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура сообщило, что Таллин планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотные летательные аппараты в рамках соглашения о военном сотрудничестве.

Ранее в Госдуме обвинили Прибалтику в подстрекательстве к третьей мировой войне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!