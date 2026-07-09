В Госдуме пообещали «стереть с лица земли» Эстонию в случае агрессии против России

Решение Эстонии начать закупку дронов и дальнобойного оружия у Украины говорит о «суицидальных наклонностях» Таллина. В случае агрессивных шагов Эстонии в отношении России она будет «стерта с лица земли». Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Видимо, у них суицидальные настроения. Они не понимают, что рисуют на себе прелести прицела. Если со стороны Эстонии будет произведен хоть какой-то агрессивный акт в сторону России, Эстонию просто сотрут с лица земли, они должны это понимать», — подчеркнул парламентарий.

В случае использования Таллином закупленного у Киева оружия, добавил Колесник, России придется принимать контрмеры. В качестве контрмер может быть применено «любое оружие», напомнил депутат.

«Непонятно зачем они эту агрессивную риторику веду. У нас, собственно, до недавнего времени с ними разногласий не было», — сказал Колесник.

9 июля издание Euractiv со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура сообщило, что Таллин планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотные летательные аппараты в рамках соглашения о военном сотрудничестве.

Ранее в Госдуме обвинили Прибалтику в подстрекательстве к третьей мировой войне.