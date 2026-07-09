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Власти Гонконга ждут отчет из-за перехвата самолета истребителями НАТО

SCMP: Гонконг потребовал отчет после перехвата лайнера истребителями НАТО
Global Look Press

Авиационный регулятор Гонконга потребовал от авиакомпании Cathay Pacific подробный отчет после того, как следовавший из Гонконга в Лондон самолет был перехвачен венгерскими истребителями над Румынией. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным авиакомпании, лайнер временно потерял связь с румынскими диспетчерами, после чего, в соответствии с международными протоколами, на его перехват были подняты истребители Gripen. После визуального предупреждения экипаж восстановил связь с диспетчерской службой.

В Cathay Pacific подчеркнули, что самолет все время следовал по разрешенному маршруту, а безопасности пассажиров ничего не угрожало. Полный отчет авиакомпания должна предоставить властям в течение недели.

Инцидент произошел 4 июля. Истребители НАТО подали экипажу лайнера визуальное предупреждение для восстановления связи, после чего вернулись на базу. В авиакомпании отметили, что пассажиры не пострадали. Сам лайнер вышел на связь и успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Ранее Великобритания поднимала авиацию якобы для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142.

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