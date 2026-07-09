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Политика

Президент Румынии оценил политический кризис в стране

Дан признал, что не видит выхода из политического кризиса в Румынии
Stoyan Nenov/Reuters

Президент Румынии Никушор Дан признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной. Запись выступления опубликована на YouTube-канале администрации лидера республики.

По его словам, у него больше нет оснований ожидать, что определенное предложение кандидатуры премьера будет одобрено парламентом.

Дан добавил, что не будет выдвигать кандидатуру, у которой нет шансов получить поддержку большинства, а у лидера социал-демократов Сорина Гриндяну и у либерала Зигфрида Мурешана нет шансов собрать большинство голосов.

Президент Румынии рассказал, что 13 июля планирует провести встречу с лидерами парламентских партий, в рамках которой хотел бы, чтобы каждый из участников объяснил, как он представляет себе большинство, поддерживающее будущее правительство.

Политический кризис в Румынии начался после того, как Социал-демократическая партия отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по мерам жесткой экономии и отсутствие диалога внутри правящей коалиции. После этого кабинет получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция социал-демократов, национал-либералов, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии.

Ранее румынская оппозиция решила устроить импичмент президенту.

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