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Политика

Президент Сирии обсудил с Трампом укрепление безопасности на Ближнем Востоке

Сирия и США будут координировать усилия по укреплению стабильности в регионе
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудил в Анкаре с президентом США Дональдом Трампом региональные проблемы и перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщила канцелярия сирийского президента, передает ТАСС.

«Президенты аш-Шараа и Трамп подчеркнули важность координации совместных усилий по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Они также отметили необходимость принятия шагов в поддержку единства и территориальной целостности Сирии.

В ходе встречи лидеров двух стран Трамп сообщил, что Соединенные Штаты исключат Сирию из своего списка стран-спонсоров терроризма.

В апреле силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил из Сирии. В сирийском МИД заявляли, что это позволит стране возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри.

Ранее ЕС согласился вернуться к партнерству с Сирией после 15-летней паузы.

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