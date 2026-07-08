Президент Сирии обсудил с Трампом укрепление безопасности на Ближнем Востоке

Сирия и США будут координировать усилия по укреплению стабильности в регионе

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудил в Анкаре с президентом США Дональдом Трампом региональные проблемы и перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщила канцелярия сирийского президента, передает ТАСС.

«Президенты аш-Шараа и Трамп подчеркнули важность координации совместных усилий по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Они также отметили необходимость принятия шагов в поддержку единства и территориальной целостности Сирии.

В ходе встречи лидеров двух стран Трамп сообщил, что Соединенные Штаты исключат Сирию из своего списка стран-спонсоров терроризма.

В апреле силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил из Сирии. В сирийском МИД заявляли, что это позволит стране возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри.

Ранее ЕС согласился вернуться к партнерству с Сирией после 15-летней паузы.