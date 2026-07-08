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Политика

Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни

Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на пост главы Чечни
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы региона. Об этом сообщил председатель избиркома Чечни Умар Байханов, передает РИА Новости.

Байханов проверил поданные Кадыровым документы и объявил, что необходимый перечень документов предоставлен.

До этого Кадыров заявлял, что будет участвовать в выборах главы республики, но идет на выборы вынужденно. По его словам, он «выбрал бы другого кандидата», поскольку руководство регионом — «большая ответственность» и «сложная задача», но если народ поддержит его — он готов служить для народа.

6 июля участники конференции регионального отделения «Единой России» в Грозном приняли единогласное решение выдвинуть Кадырова кандидатом на пост главы республики.

Выборы в Чечне состоятся 20 сентября. Кадыров руководит регионом с апреля 2007 года, он переизбирался на пост главы Чечни в 2016 и 2021 годах, заручившись поддержкой 97,94% и 99,7% избирателей.

Ранее в Кремле прокомментировали перенос выборов в Госдуму.

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