В Иране обвинили США в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу

В Иране заявили, что контроль в Ормузе будет осуществляться по их протоколам

США нарушили договоренности, достигнутые с Ираном по Ормузскому проливу, в связи с этим контроль будет осуществляться по протоколам Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного иранского источника.

По словам источника агентства, американская сторона, в нарушение обязательств, хотела активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит пункту пять Исламабадского соглашения. Иран выступил против этого шага и повторил, что пролив должен регулироваться только иранскими морскими механизмами.

«Тегеран подчеркивает, что управление морским движением в этом стратегическом водном пути будет осуществляться строго в соответствии с иранскими протоколами», — сказал он, добавив, что неиранские маршруты страна считает небезопасными.

8 июля президент Соединенных Штатов заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, в переговорах с Тегераном он не видит смысла.

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