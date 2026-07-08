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Политика

Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны между США и Ираном

Политолог Сажин допустил возобновление ударов по Ирану со стороны США и Израиля
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном. Эксперт предположил что стороны продолжат сочетать взаимные удары и переговоры.

«В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», — отметил Сажин.

Между сторонами, по его словам, сохраняются глубокие противоречия. Более того, Израиль ждет момента, когда Вашингтон полностью откажется от переговоров с Тегераном.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя непродолжительное время американское руководство обвинило Исламскую Республику в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны. Он также назвал иранское руководство «злыми больными людьми» и сравнил их с раковой опухолью.

Ранее Рютте допустил, что НАТО может присоединиться к военной операции против Ирана.

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