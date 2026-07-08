ЛДПР предложила ограничить деятельность микрофинансовых организаций

ЛДПР выступила с инициативой запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам ночью — в период с 10 вечера до 6 утра. Мера поможет усовершенствовать механизмы защиты граждан при получении микрозаймов. Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru». Законопроект направлен на заключение в правительство.

Как отмечается в документе, именно в ночное время вследствие «естественной физиологической усталости» снижаются концентрация внимания и способность человека «критически оценивать последствия совершаемых действий». Поэтому возрастает риск «принятия импульсивных финансовых решений», подчеркнули авторы инициативы.

Кроме того, Банк России не раз обращал внимание на широкое распространение мошеннических схем, когда злоумышленники убеждают граждан оформлять кредиты и займы с последующим перечислением денежных средств на подконтрольные им счета.

«Введение временного ограничения на оформление микрозаймов в ночное время позволит создать дополнительный период для осмысления гражданином совершаемых действий», — говорится в этой связи в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать с физическими лицами договоры микрозайма и предоставлять микрозаймы в период с 22 часов до 6 часов по местному времени субъекта РФ.

«Мы уже не раз говорили, что микрофинансовые организации, которые продолжают втягивать людей в долговое рабство, необходимо навсегда убрать с российского рынка. В половине регионов страны люди должны денег больше, чем зарабатывают за полгода. Просроченная задолженность выросла до 1,65 триллиона рублей — почти на треть за год. Граждане обращаются в такие конторы не от хорошей жизни – когда человек устал, находится в отчаянии или оказался под давлением мошенников, несколько минут могут решить его судьбу на годы вперед. МФО бессовестно пользуются тяжелым положением граждан. Особенно опасно то, что в вечернее и ночное время люди зачастую принимают решения о займе импульсивно, на эмоциях», — сказал «Газете.Ru» глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

При этом, отметили в ЛДПР, предлагаемое регулирование не ограничивает право россиян на получение микрозайма. Такая мера носит профилактический характер, не создает «чрезмерных ограничений для деятельности микрофинансовых организаций», говорится в документе.

До этого в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщалось, что в ситуации, когда злоумышленники оформили на россиянина заем в микрофинансовой организации (МФО) при установленном самозапрете на кредиты, гражданин вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с топливом по записи и талонам.