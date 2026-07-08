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Политика

НАТО по итогам саммита в Турции предъявило требование к Ирану

НАТО потребовало от Ирана уважать свободу судоходства в Ормузском проливе
Francois Lenoir/Reuters

Иран не должен мешать свободному судоходству в Ормузском проливе, а также стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.

«Союзники вновь заявляют, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и призывают Иран в полной мере уважать свободу судоходства в Ормузском проливе», --говорится документе.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.

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