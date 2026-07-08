Перминова об отказе Киева от плана Трампа: Украина оторвана от реальности

Сообщения СМИ об отказе Украины от мирного плана урегулирования российско-украинского конфликта президента США Дональда Трампа говорят о недоговороспособности Киева. Такое мнение высказала первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова в беседе с РИА Новости.

«Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, подтверждают полную недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима», — сказала сенатор.

По ее словам, мирный процесс должен строиться на признании сложившихся геополитических реалий на земле и учитывать те подходы, которые обсуждались на российско-американском саммите в Анкоридже.

Перминова считает, что желание Украины диктовать условия США является «верхом политической недальновидности», которая может вызвать раздражение у американского лидера.

До этого газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Киев в преддверии саммита НАТО в Анкаре отверг мирный план Трампа из 28 пунктов и потребовал для себя лучших условий.

Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план США.