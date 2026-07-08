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Политика

Навроцкий заявил об «общем враге» Польши и Украины в лице России

Президент Навроцкий заявил об общем враге в лице России после встречи с Зеленским
Brian Snyder/Reuters

У Польши и Украины есть общий враг в лице России. Об этом заявил президент Кароль Навроцкий после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «Укринформ».

Он утверждает, что Россия якобы на протяжении веков является главной угрозой Польше и центральной Европе. По словам Навроцкого, «на саммите должно прозвучать, что Российская Федерация есть и будет оставаться угрозой для Североатлантического альянса».

«Мне кажется естественным, что государства, соседствующие и имеющие общего врага, которым является Российская Федерация, остаются в диалоге независимо от определенных двусторонних напряжений», – заявил Навроцкий, комментируя встречу с Зеленским.

Исторические споры между Варшавой и Киевом не должны препятствовать сотрудничеству в вопросах безопасности, считает он. Как заявил политик, Украина находится в состоянии конфликта с Россией, и Польша «на протяжении многих веков также была в войнах и конфликтах с Россией, поэтому существует точка отсчета и понимания этой ситуации».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Причиной для этого стало решение Зеленского присвоить одной из бригад ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.

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