Лантратова рассказала о контактах России и Украины по возвращению перемещенных лиц

Многие хотят воссоединиться с семьями в России и на Украине, по этому вопросу ведутся переговоры между Москвой и Киевом. Об этом заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Семей большое количество, мы по каждой истории отдельно ведем переговоры», — сказала омбудсмен.

8 июля Лантратова также заявила, что в ближайшее время будут начаты новые обмены военнопленными между российской и украинской стороной. Точную дату она не назвала.

В июне Москва и Киев провели три успешных обмена пленными, в результате которых домой вернулись 550 российских военнослужащих. В частности, 26 июня Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов осуществили обмен по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье.

Ранее Лантратова отчиталась о работе по установлению судьбы военных, пропавших на СВО.