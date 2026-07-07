Зеленский поделился ожиданиями от саммита НАТО

Зеленский понадеялся на сильный и результативный саммит НАТО для Украины

Украина ожидает «сильный и результативный» саммит НАТО и решения, которые дадут больше возможностей для обороны. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой», — написал Зеленский.

Он также заявил, что Киев будет работать «над усилением ПВО». Приоритетом являются «новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство», уточнил глава государства.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее президент США отправился на саммит НАТО в «скверном настроении».