В Турции прокомментировали удары ВСУ по инфраструктуре газопровода «Голубой поток»

В правительстве Турции прокомментировали информацию об атаке украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», по которому поступает топливо в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы изучаем поступающую информацию», — сообщил собеседник агентства.

Вечером 7 июля Вооруженные силы Украины атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

«Голубой поток» — магистральный газопровод, по которому российский природный газ поставляется в Турцию по дну Черного моря. Его строительство началось в 2001 году, поставки газа стартовали в 2003-м, а официальное открытие состоялось в 2005 году. Проектная мощность газопровода составляет 16 млрд кубометров газа в год. «Голубой поток» стал первым прямым маршрутом поставок российского газа в Турцию в обход транзитных государств.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили несколько сотен беспилотников.