«Лазерное оружие и ИИ»: в России рассказали об ответе на милитаризацию Европы

Россия на фоне продолжающейся милитаризации Европы будет развивать новые типы вооружения – прежде всего лазерное оружие, электромагнитные пушки, а также сферу применения искусственного интеллекта в армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Основные усилия будут направлены на то, чтобы повысить наши возможности в различных сферах. Это в первую очередь противовоздушная, это дальнейшее развитие войск беспилотных систем, совершенствование оружия на новых физических принципах, а также создание новых типов вооружений, которые должны стать сдерживающим фактором для противника», — отметил он.

Среди упомянутых новых типов вооружения Кнутов выделил боевые лазеры и электромагнитные пушки. Кроме того, обратил внимание военный эксперт, армии мира продолжают совершенствовать применение искусственного интеллекта в военной сфере. С точки зрения Кнутова, это один из наиболее важных факторов развития современных армий.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс милитаризации европейских стран потребует от России принятия дополнительных мер по обеспечению национальной безопасности.

Ранее в Кремле назвали «стратегию номер один» для России.