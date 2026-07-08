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Политика

СМИ допустили отмену саммита НАТО в Албании в 2027 году

Bloomberg: саммит НАТО может не состояться в 2027 году
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Саммит НАТО может не состояться в 2027 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, следующий саммит должна принять Албания. Однако тот факт, что эта страна остается одним из членов Североатлантического альянса с наименьшими расходами на оборону, а сотрудничество с США в рамках столь крупных мероприятий становится все более трудной задачей, «дает основания для пропуска саммита» в 2027 году, заявили собеседники агентства.

Глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что сейчас обсуждается, состоится саммит в следующем году или через год.

7 — 8 июля в столице Турции Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с США. По данным Euractiv, в ходе саммита подписаны оглашения на сумму не менее $50 млрд.

Ранее в МИД РФ заявили о «кулуарных» обсуждениях Украины на саммите НАТО.

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