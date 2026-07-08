Власти Болгарии заявили, что больше не смогут помогать Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил н полях саммита НАТО в Анкаре, что София больше не сможет оказывать Киеву военную поддержку в виде поставок снаряжения и вооружения. Трансляция велась на сайте организации.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего», — отметил Радев.

Он уточнил, что София сможет лишь продолжать оказывать Киеву техническую помощь в сфере ремонта оборудования.

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.