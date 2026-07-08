Европейский лидер предупредил Запад о риске «ядерного ответа» России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев предупредил, что попытки Запада нанести поражение России могут обернуться «ядерным ответом, и это очень опасно». Его слова с саммита НАТО приводит «Европейская правда».

«Мое послание простое: мы, коллективный Запад, пытаемся добиться конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточных возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам», – заявил Радев.

По его словам, такой сценарий «драматически повышает риск эскалации, повышает риск ядерного ответа, и это очень опасно».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Die Weltwoche заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, только в ситуации, если будет угроза существованию страны. По его словам, у России существует ядерная доктрина, в которой прописаны условия применения ядерного оружия.

Песков подчеркнул, что этот документ предельно прост, ясен и понятен.

Ранее Путин заявил о модернизации российской ядерной триады.