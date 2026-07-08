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Политика

Журналист предсказал реакцию Трампа на слова Стубба об ударах по России

Журналист Христофору: слова Стубба об ударах по России разозлят Трампа
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что лидеры НАТО поддерживают удары Украины вглубь России, могут вызвать раздражение у американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал журналист Алекс Христофору.

По его словам, Стубб «искренне верит в собственную ложь» о том, что Украина «побеждает». Поэтому президент Финляндии «поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине». Однако Трамп «не простит», считает эксперт.

Стубб работает на публику, пытаясь сформировать впечатление о якобы успехах Украины, чтобы скрыть последствия массированных ударов возмездия ВС РФ, утверждает Христофору.

«Кажется, его волнует только Украина. Черт, он вообще говорит о Финляндии? Он президент какой страны-то?», — сказал журналист.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главы стран НАТО понимают причины украинских ударов вглубь России и считают необходимым усиливать давление на Москву. Об этом он рассказал в интервью Financial Times накануне саммита лидеров Североатлантического альянса в Анкаре, который проходит 7-8 июля. Как Запад поддерживает удары Киева и допускают ли в НАТО военный конфликт с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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