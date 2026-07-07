Песков: США не так популярны в Европе, но их уважают за силу

США не так популярны в Европе, но европейцы уважают Вашингтон за силу. Об этом в интервью швейцарскому изданию Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Америка не так популярна в Европе. Но все европейцы готовы слушать слова: «Сегодня я ваш босс». Они проявляют уважение, потому что Америка обладает силой. Итак, мы обладаем силой и будем продолжать оставаться сильными», — сказал он.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что был разочарован НАТО.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее в НАТО заявили о недостаточном уровне оборонного производства в США и Европе.