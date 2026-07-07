Трамп прокомментировал возможное сокращение войск США в Европе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное сокращение войск Соединенных Штатов в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим», — сказал Трамп ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ответ на вопрос о том, планирует ли он вывести военных США из региона.

Трамп вновь сказал, что был разочарован НАТО. Заявление прозвучало на фоне саммита альянса в Анкаре.

«Честно говоря, если бы это мероприятие (саммит НАТО — «Газета.Ru») не проводилось в Турции, где находится мой друг — очень сильный лидер, очень сильный человек — возможно, я бы не присутствовал на нем», — сказал Трамп.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее в НАТО заявили о недостаточном уровне оборонного производства в США и Европе.